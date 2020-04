Nederlandse burgemeesters zitten niet te wachten op voetbal: “Hervatten competitie wordt heel lastig”

De Eredivisie hoopt om op 19 juni te kunnen hervatten, maar de burgemeesters van de Nederlandse voetbalsteden vrezen dat het spelen van de laatste wedstrijden in de competitie te veel politie-inzet zal vergen. Als er weer gevoetbald mag worden, dan is het verbod op groepsevenementen opgeheven en dat zou betekenen dat supporters elkaar ook weer mogen opzoeken, in of buiten het stadion. Acht wedstrijden afwerken in een ruim een maand tijd lijkt de burgemeesters ook erg veel.

Het zijn de woorden van Paul Depla, burgemeester van Breda, die namens de burgemeesters van voetbalsteden deelneemt aan de regiegroep Voetbal en Veiligheid. In die regiegroep zitten behalve de Nederlandse voetbalbond KNVB ook politie, justitie en het ministerie van Veiligheid.

De burgemeesters stellen overigens, aldus Depla, dat ze nog niet aan zet zijn. “Eerst moet het kabinet weer toestemming geven voor groepsevenementen. Dan moet de KNVB met een plan komen en vervolgens zullen de burgemeesters bekijken of dat ook kan. “Op de laatste wedstrijden in het seizoen staat veel spanning, omdat het om een kampioenschap of degradatie kan gaan. Dat maakt het eens te meer een zware klus om dat in goede banen te leiden”, aldus Depla.

Teveel politietoezicht nodig

Burgemeester John Jorritsma van Eindhoven zei dinsdag al dat hij geen samenscholingen van supporters in zijn stad wil. “Er wordt geopperd dat spelen zonder publiek veel minder politie-inzet zou vragen. Dat klinkt logisch, maar dat is niet zo”, meent Depla. “Want dan moet de politie een kordon rondom een stadion leggen en zullen supporters elkaar elders gaan opzoeken. Dat vergt evengoed veel politiecapaciteit. En als er weer gevoetbald mag worden, zijn er ook weer andere evenementen, waarvoor ook politietoezicht nodig is.”

De burgemeesters snappen wel dat de KNVB plannen maakt, benadrukt de burgemeester van Breda. “Het is goed dat ze zich voorbereiden. We adviseren de voetbalbond ook om de competitie van volgend seizoen ‘virusproof’ te maken. Met een flexibele opzet kan er geschoven worden als corona daarom vraagt, net zoals er ook rekening wordt gehouden met een extreem strenge winter.”