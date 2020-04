Bewoners van alle Belgische rusthuizen worden getest op coronavirus: “Ouderenzorgsector is absolute prioriteit”

De verhoogde testcapaciteit, tot 10.000 tests per dag, wordt meteen ingeschakeld om ook in alle woonzorgcentra in het hele land uitgebreid te testen. Dat zijn de ministers van Volksgezondheid overeengekomen tijdens een interministeriële conferentie, meldt minister Philippe De Backer (Open VLD). “De conferentie is eensgezind dat het cruciaal is om, bovenop het blijven testen van symptomatische gevallen, de ouderenzorgsector als absolute prioriteit te beschouwen.”

Al sinds vorige week donderdag was het mogelijk om elke dag goed 10.000 tests uit te voeren, maar tot begin deze week werden goed 4.000 tests benut. Dinsdag pleitte De Backer in het parlement nog voor een uitbreiding van de doelgroep van die tests, en die prioritaire lijst is nu aangepast zodat er ook in de woonzorgcentra uitgebreid getest kan worden. Ook asymptomatische eerstelijns-zorgverleners zullen voortaan getest kunnen worden. Daarnaast worden symptomatische patiënten in ziekenhuizen en zorgverleners nog altijd getest.

“Er wordt vanaf nu gewoon getest”, zegt De Backers woordvoerster. “Er is geen verdeling afgesproken tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra, maar het spreekt voor zich dat we over de praktische uitwerking daarvan snel gaan overleggen met de woonzorgcentra. Dit zal niet boven hun hoofden gebeuren.”

“De testcapaciteit is er, ze moet nu ook echt benut worden, daar waar ze het meest nodig is”, aldus nog De Backer. “We moéten dit doen voor deze kwetsbare groep in onze samenleving en de mensen in de frontlinie.” Het is de Risk Management Group die bepaalt hoe en wie getest wordt. De richtlijnen zijn intussen aangepast. “We weten dat die expertengroep veel op zijn bord heeft, het is dus ook geen verwijt naar hen”, aldus nog de woordvoerster.

Voor alle duidelijkheid: de mogelijkheid om 10.000 tests per dag uit te voeren komt bovenop de 20.000 tests die sinds begin deze week al uitgerold werden in de rusthuizen.