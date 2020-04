Belgisch leger ingezet in rusthuis Jette

De medische staf van het Belgische leger is ingezet in een privérusthuis in Jette, zo bevestigt Brussels minister van Volksgezondheid Alain Maron (Ecolo). Het gaat onder meer om verpleegkundigen die overwerkte personeelsleden komen bijstaan. Volgens RTBF is het leger ook ingeschakeld in een rusthuis in Lustin (Namen), maar dat werd nog niet officieel bevestigd.

In Jette gaat het om Résidence Archambeau, een privé rusthuis met 81 bewoners en normaal gezien 50 personeelsleden. “Maar ik heb momenteel maar 10 werknemers beschikbaar”, getuigt directeur Morgane Daniel aan RTBF. “En sinds het begin van de crisis zijn hier al zeven coronadoden gevallen.”

De directeur had naar eigen zeggen geen andere optie dan de hulp van het leger in te roepen. “Het begon toen Iriscare (de instelling van de Brusselse zorgsector, nvdr.) ons vroeg om ons rusthuis te sluiten voor bezoekers van buitenaf en onze bewoners in hun kamers te houden. Dat was niet evident. De enigen die nog naar binnen en buiten konden, waren zorgverleners. Maar we hadden een zieke werknemer, vervolgens een zieke bewoner, vervolgens een tweede zieke werknemer… De situatie werd ondraaglijk en toen hadden we ook nog eens te kampen met het gebrek aan beschermingsmateriaal zoals handgels en mondmaskers. Rusthuizen zijn geen ziekenhuizen. De sector heeft van in het begin van de crisis alarm geslagen, maar niemand heeft naar ons geluisterd.”

De directeur mag zich dinsdag rekenen op acht versterkingen, voornamelijk verpleegkundigen van het Belgische leger.

Ook in een rusthuis in Lustin zou het leger ingezet zijn, al is voorlopig niet duidelijk in welk rusthuis precies en wat de situatie daar precies is.