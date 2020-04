Belgische economie zou dit jaar met 8 procent krimpen, begrotingstekort loopt fors op

Het reëel bruto binnenlands product (bbp) in België zou in 2020 met acht procent kunnen krimpen als gevolg van de coronacrisis. Dat blijkt uit een analyse van de Nationale Bank en het Federaal Planbureau. In het eerste kwartaal zou de daling rond de vier procent liggen, in het tweede zelfs rond de vijftien procent.

De impact van de coronaschok op de overheidsfinanciën zou het begrotingstekort doen oplopen tot 7,5 procent van het bbp (1,8 procent in 2019). De schuldgraad, die in 2019 voor het eerst in acht jaar onder de symbolische grens van 100 procent van het bbp zakte, ramen de Nationale Bank en het Federaal Planbureau dit jaar op 115 procent.

Zeven weken

Voor hun analyse gingen beide instellingen uit van een scenario waarbij de beperkende maatregelen van de nationale veiligheidsraad in totaal zeven weken aanhouden en de toegevoegde waarde van de privésector met een derde achteruitgaat. Daarna volgt volgens het model een periode van geleidelijk herstel over negen maanden, waarna de economische activiteit zich opnieuw op het groeitraject van vóór de crisis bevindt, zij het 2 procentpunt lager.

Het herstel dat zich in de tweede helft van dit jaar zal inzetten, zal volgens de analyse ook volgend jaar aanhouden. In 2021 zou het bbp zo weer met 8,6 procent groeien.