Luis Suarez ziet Neymar graag terugkeren naar Barcelona: “Hij blijft hier heel geliefd”

Barcelona-aanvaller Luis Suarez heeft nog eens een lans gebroken voor een terugkeer van Neymar naar FC Barcelona. “Hij zal altijd welkom zijn”, liet de 33-jarige Uruguayaan noteren.

“Iedereen in de ploeg kent ‘Ney’“, begon Suarez in een interview met de Spaanse krant Mundo Deportivo. “Hij is heel geliefd in de kleedkamer en zijn kwaliteiten zijn natuurlijk enorm. Hij kan ons nog veel bijbrengen. Hij zal altijd welkom zijn. We appreciëren hem enorm. Maar het is tegenwoordig moeilijk om iets te zeggen over spelers die ons zouden kunnen versterken. Het is een moeilijke situatie.”

Ook de naam van Inter-aanvaller Lautaro Martinez wordt al enkele maanden in verband gebracht met een overgang naar Barcelona. “Lautaro is iemand die aan het groeien is in Italië”, vond Suarez. “Hij is een zeer beweeglijke centrumaanvaller, spectaculair ook. Hij toont momenteel dat hij een topaanvaller is. Hij zou zeker bij onze ploeg passen. Tussen ons persoonlijk zou er een gezonde rivaliteit heersen, want we spelen op dezelfde positie. Maar elke speler die ons kan helpen onze doelen te bereiken, is welkom. Lautaro mag blij zijn dat een grote club als Barcelona hem zou willen hebben”, zegt Suarez, die momenteel herstelt van een operatie aan de meniscus in zijn rechterknie.