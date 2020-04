Nieuwe spelersraad met onder meer Simon Mignolet, Vadis Odjidja en Hendrik Van Crombrugge komen voor het eerst samen

De nieuwe spelersraad van de Jupiler Pro League is vandaag voor het eerst samengekomen. Simon Mignolet (Club Brugge), Vadis Odjidja (AA Gent), Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht), Faris Haroun (Antwerp) en Zinho Vanheusden (Standard) zijn de opvallendste namen. Met advies van de spelersvakbond Sporta vraagt de “centrale spelersraad” om erkend te worden door de Pro League, de KBVB en de overheden van het land.

Ook Vincent Kompany, zoon van een vakbondsleidster en actief binnen de internationale spelersvakbond FIFPro, maakt mee deel uit van de centrale spelersraad. Het idee kwam tot stand tijdens de coronacrisis, nadat de bestaande spelersvakbond Sporta via een Whatsapp-groep contact had met zijn vertegenwoordigers in de verschillende profclubs.

De vertegenwoordigers bij de vierentwintig clubs stelden een centrale raad van vijftien aan. Het gaat om Simon Mignolet (Club), Vadis Odjdija (Gent), Zinho Vanheusden (Standard), Sébastien Dewaest (Genk), Vincent Kompany en Hendrik Van Crombrugge (Anderlecht), Faris Haroun (Antwerp), Igor De Camargo (KV Mechelen, Davy De fauw (Zulte Waregem), Jérémy Taravel (Cercle), Siebe Blondelle (Eupen), David Hubert (OHL), Glenn Neven (Lommel), Joren Dom (Beerschot) en Guillaume François (Virton).

De eerste actie van de centrale spelersraad is een open brief waarin ze de Pro League, de voetbalbond en de overheden van het land vragen om erkend te worden als officieel orgaan. De centrale spelersraad wil inspraak in alle kwesties die een invloed hebben op het voetbal. “We willen deel uitmaken van een constructief debat, een debat dat we niet in de media willen voeren”, zo klinkt het.