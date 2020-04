Twee doden bij gasexplosie in Rusland

Bij een gasexplosie in een woongebouw in de Russische stad Nizjni Novgorod zijn in de nacht van dinsdag op woensdag twee mensen van 23 en 26 jaar omgekomen. Reddingswerkers spreken ook van zes gewonden.

Er waren veertien mensen aanwezig in het twee verdiepingen tellende gebouw, dat door de explosie deels instortte.

Dergelijke incidenten komen in Rusland vaker voor, omdat veiligheidscontroles er niet altijd gebeuren. Afgelopen zaterdag kwamen nog drie mensen om het leven bij een explosie op zo’n 100 kilometer van Moskou. Twee weken geleden stierven in de stad Magnitogorsk in de Oeral ook meerdere mensen bij een ontploffing in een woongebouw.