In maart stierven 1.434 mensen meer dan een jaar eerder. In april zal de tol waar­schijn­lijk zwaarder zijn.

In ons land stierven in de maand maart 11.356 mensen, of 366 per dag. Dat blijkt uit de cijfers van het Rijks­register. Het gaat om voorlopige cijfers. Mogelijk hebben niet alle gemeenten de overlijdens ...