Voor het eerst sinds uitbraak minder patiënten met corona in ziekenhuizen: “Dit wijst erop dat de dynamiek van het virus verandert”

Viroloog Steven Van Gucht sprak woensdag tijdens de dagelijkse persconferentie van het Crisiscentrum woorden van hoop. Voor het eerst sinds de uitbraak van het coronavirus is het aantal besmette mensen in de ziekenhuizen in ons land gedaald, en wel met 324 personen. In totaal liggen nog 5.688 Covid-19-patiënten in het ziekenhuis, 1.276 daarvan liggen op intensieve zorg. “Het zou kunnen dat we de piek al gehad hebben”, zegt Van Gucht. “Het is wachten op een daling in de curve.”