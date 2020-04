Directeur van commerciële rusthuizen: “De Vlaamse overheid is te laat in gang geschoten, het resultaat zien we vandaag”

Hoewel hij tevreden is dat er eindelijk een inhaalbeweging is, had de schrijnende situatie in de rusthuizen vermeden kunnen worden. Dat zegt Geert Uytterschaut, voorzitter van Vlozo, de koepel van commerciële rusthuizen. “We hebben drie weken geleden een hele reeks maatregelen voorgesteld, maar daarmee is nauwelijks iets gebeurd. De woonzorgcentra waren geen prioriteit.”