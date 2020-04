Oeps: betonwagen rijdt over gloednieuwe Lamborghini

Wie een nieuwe wagen koopt, kent ongetwijfeld het gevoel: net voor je de wagen in ontvangst neemt, raast de spanning en de nieuwsgierigheid door je heen. En dat was bij de Nederlandse ondernemers Joshua Kaats en Sven Jansen niet anders. Tot er een betonwagen over hun gloednieuwe Lamborghini Huracán raasde.

De twee hadden naast een Ferrari nog Lamborghini aangekocht, die ze wilden laten personaliseren met een speciale ‘wrap’. De gloednieuwe wagen werd op een trailer geladen en zou naar een gespecialiseerd bedrijf in het Nederlandse Hoofddorp gebracht worden. Maar de trailer was de straat nog niet uit of hij werd aangereden door een betonwagen. “De bestuurder van de vrachtwagen heeft duidelijk onze auto niet gezien”, zegt Joshua Kaats, die samen met Jansen een bedrijf runt dat jonge ondernemers helpt bij de opstart van een online-bedrijf. “Ook toen de bestuurder tegen onze auto reed, had hij niets door. Hij reed er gewoon verder overheen.”

Nieuwe wagen

De jongemannen waren in eerste instantie flink geschrokken. “We hebben heel hard gewerkt om deze wagens te kunnen kopen en we keken er naar uit om ermee te rijden, zeker nu het zo zonnig is.”

Inmiddels hebben de mannen het ongeluk kunnen relativeren. “We kunnen ons er nog druk in maken maar het heeft toch geen zin”, zegt Kaats aan het AD. “Over vijf jaar kunnen we er om lachen. Ik ben alvast blij dat er niemand gewond geraakte. De schuld ligt bij de bestuurder van de betonwagen, de kans dat de schade wordt vergoed is dan ook groot.”

En dan komt er sowieso een nieuwe wagen. “We gaan even bekomen maar die nieuwe Lamborghini komt er”.