Wouter Beke beantwoordt kritiek met tienpuntenplan voor zorgsector

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke legt woensdagavond een noodplan voor aan de zorgsector. Dat zei hij in de plenaire zitting van het Vlaams Parlement. Volgens de oppositie is het goed dat er eindelijk een plan is, maar komt het te laat.

Beke moest woensdag nog maar eens spitsroeden lopen tijdens de plenaire vergadering. Vlaams Belang heeft geen vertrouwen meer in de CD&V’er en wil dat minister-president JanJambon de touwtjes in handen neemt. Groen en SP.A hekelden de te passieve houding van Wouter Beke. “Op het terrein heerst er chaos. De situatie loopt uit de hand, u loopt achter de feiten aan en het is 5 na 12: de bewoners van de woonzorgcentra zijn het beu”, verklaarde een boze Hannelore Goeman, fractieleidster van SP.A. Eenzelfde geluid bij haar Groen-collega Björn Rzoska: “Waar is uw noodplan? Het blijft oorverdovend stil.”

Beke kondigde echter wel een noodplan aan. En hij trok fel van leer tegen de beeldvorming dat er te weinig zou worden overlegd met de sector. Er was volgens hem de afgelopen weken bijna dagelijks een vergadering met hem of zijn kabinet. De poespas met de cijfers van overleden covid-patiënten uit de Vlaamse rusthuizen is volgens Beke de fout van Sciensano. “Als ik mislukt ben omdat ik de besmetting en de overlijdens niet heb kunnen voorkomen, ja, dan ben ik mislukt. Maar enkel in Noord-Korea zijn er officieel geen doden gevallen,” dixit Beke.

De minister ontkende overigens ook dat er in de sector wordt bespaard. Het budget gaat alleen maar de hoogte in, wierp hij op. “Is er een tekort aan personeel? Ja, maar er staan ook 2.000 vacatures open en die raken niet ingevuld”.

Het noodplan komt woensdagavond al op tafel en wordt besproken met onder meer de woonzorgcentra en de jeugdhulp. Zo komt er onder meer een task force die de situatie elke dag zal monitoren. Andere speerpunten zijn onder de cohortzorg die op poten zal worden gezet: besmette bewoners van rusthuizen zullen voortaan apart worden gezet en dus worden afgescheiden van de niet-besmette bewoners. Dat gaat niet overal, maar wordt toch de regel, klonk het. “Het gaat om mensen hun thuis en cohortzorg doen heeft dus een bijzondere impact. Maar we gaan dat toch doen. Het gebeurt zelfs nu al al.”

Voortaan gaan de woonzorgcentra en de residenties voor gehandicapten en jeugdzorg ook prioritair worden getest. Dat is woensdagochtend afgesproken op de interministeriële conferentie. Bedoeling is dat er tot 10.000 testen per dag worden uitgevoerd. Dat is evenveel als in Duitsland, gaf Beke nog mee. Wat er vervolgens moet gebeuren met het resultaat van de testen - en de vraag of personeel dat positief test bijvoorbeeld nog mag werken - wordt nog bekeken met virologen.

Qua personeel zal worden bekeken of vanuit de ziekenhuizen geen versterking kan komen. Via online opleiding, beschermend materiaal of zelfs het overhevelen van personeel dat door het opschorten van de dagelijkse activiteiten in de ziekenhuizen nu misschien niet meteen 100 procent aan de slag is. Voor het overige kan de medische reserve - ondertussen al 4.000 à 5.000 mensen sterk - worden ingezet en kan verzorgend personeel uit de thuiszorg of andere sectoren inspringen. Met de decanen van de universiteiten is ondertussen afgesproken dat artsen-studenten ook kunnen meehelpen. “We hebben daarover een overeenkomst bereikt met de decanen. Er was een issue over verzekeringen, maar ook dat is opgelost.”

Beke besloot met een oproep: “Laten we geen politieke spelletjes spelen en samen de problemen aanpakken”.

De meerderheidspartijen leverden weinig of geen kritiek, maar de oppositie bleek naar eigen zeggen op haar honger zitten. “Het is goed dat er eindelijk een plan is, maar er zijn de voorbije weken al zoveel problemen gemeld en noodkreten geweest. Dit komt wel heel laat”, besloot Rzoska. Jos D’Haese (PVDA) was nog harder: “U bent de kapitein van de boot die in de storm is lekgeslagen. U monitort wel wat er aan het gebeuren is, maar doet niets aan het lek”. Volgens Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) is er dringend een leider nodig om deze crisis op te lossen. “Met Wouter Beke lukt het niet”.