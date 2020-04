Halfnaakte jonge vrouw trekt slip en badjas uit en bijt politie-inspecteur tijdens corona-controle

Herk-de-Stad - Een ploeg van de politie Limburg Regio Hoofdstad (LRH) is woensdagvoormiddag op een weerspannige halfnaakte autobestuurster gestoten, tijdens een controle op de naleving van de coronarichtlijnen. De 26-jarige vrouw beet een politie-inspecteur en trok haar kleren uit. Uiteindelijk liepen twee politiemensen lichte verwondingen op.

De politie Limburg Regio Hoofdstad controleerde woensdag rond 11.15 uur een voertuig in de Stationsstraat in Herk-de-Stad. Het voertuig stond stil in de grasberm. De bestuurster was aan het telefoneren. Naar aanleiding van de maatregelen rond het coronavirus besliste de ploeg om de reden van haar aanwezigheid na te gaan. De bestuurster, enkel gekleed in een slipje en een badjas, kon geen reden geven voor haar aanwezigheid. Ze stelde zich weerspannig op en trok alle kledingstukken uit. De vrouw probeerde zich los te trekken en de weg op te lopen. Ze werd tegengehouden, maar beet hierbij een van de inspecteurs. Tijdens de schermutseling raakten twee inspecteurs lichtgewond.

De 26-jarige vrouw uit Heusden-Zolder werd wegens weerspannigheid en het toebrengen van slagen en verwondingen aan een politie-inspecteur gearresteerd. De politie Limburg Regio Hoofdstad stelde de nodige processen-verbaal op.