Bernie Sanders gooit handdoek in de ring, Joe Biden neemt het op tegen Donald Trump

Bernie Sanders (78) heeft woensdag bekendgemaakt dat hij zich niet langer kandidaat stelt om het als democraat op te nemen tegen Donald Trump in de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Dat schrijft het Amerikaanse CNN. Doordat Sanders ermee stopt, effent hij het pad voor Joe Biden, die het in november zal opnemen tegen de huidige president.

Bernie Sanders heeft de beslissing meegedeeld aan zijn campagnemedewerkers. Zijn supporters sprak hij toe via een livestream. “Ik wou dat ik jullie beter nieuws kon melden maar we staan bijna 300 gedelegeerden achter. De overwinning binnenhalen, is niet meer mogelijk. Ik ben hier niet licht overgegaan maar de strijd kan niet succesvol zijn. Het was pijnlijk maar we hebben de balans opgemaakt. Mocht er een kans zijn dat ik kon winnen, dan gingen we door. Maar die is er niet.”

Sanders benadrukte dat hij Joe Biden zal steunen in zijn strijd “tegen de meest gevaarlijke president ooit” en hij bedankte de gezondheidsmedewerkers.

Tijdens de democratische voorverkiezingen deed de progressieve Bernie Sanders het nochtans lange tijd goed. De intussen 78-jarige Sanders haalde in februari vlotjes de afgevaardigden binnen maar kreeg begin maart stevige concurrentie van Joe Biden. Die laatste slaagde erin om de staat South Carolina binnen te rijven en nam na ‘Super Tuesday’ de koppositie over. Volgens RealClearPolitics.com verzamelde Joe Biden midden maart 1.180 afgevaardigden, Bernie Sanders had er toen 885.

Coronavirus

Maar de campagnes werden door de uitbraak van het coronavirus in de Verenigde Staten stopgezet , waardoor de verdere voorverkiezingen een achterstand opliepen. Het was al van 9 maart geleden dat Sanders nog eens in beeld kwam en dan nog virtueel. Tijdens de uitzending wees hij zijn aanhangers op de kracht van het coronavirus en hoe zijn “Medicare for All’, de wijde verspreiding zou indijken.

Sanders verbleef sindsdien in zijn thuisstaat Vermont. De fondsenwerving voor zijn campagne, een van de meest succesvolle ooit in de Amerikaanse politieke geschiedenis, kreeg een nieuwe bestemming en financierde onder meer publieke gezondheidsorganisaties.