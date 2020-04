Ze komt uit een goede familie en had niks op haar kerfstok, tot de aspirant-agente een 88-jarige man bruut doodstak

Er is een verdachte opgepakt voor de brutale moord op de 88-jarige Yvon Gehin uit Jurbise in de provincie Henegouwen. Een 27-jarige vrouw uit het nabijgelegen Soignies bekende dat ze de bejaarde man met tientallen messteken heeft omgebracht. De vrouw was aspirant –politieagente maar had geld nodig, zo beweert haar advocaat.