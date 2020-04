Woon-zorgcentra kunnen massaal testen op corona en dat wordt een enorme operatie: “Er zijn nu eenmaal limieten”

De rusthuisbewoners en het zorgpersoneel in de woon-zorgcentra krijgen als eerste een coronatest. Dat hebben de acht Belgische ministers van Volksgezondheid beslist, nu de capaciteit is opgedreven tot meer dan 10.000 per dag. Maar dan nog duurt het ruim een maand voor iedereen getest is.

“De testcapaciteit is er, ze moet nu ook echt benut worden daar waar ze het meest nodig is. We moéten dit doen voor deze kwetsbare groep in onze samenleving en de mensen in de frontlinie.” Dat zegt minister Philippe De Backer (Open VLD), die de taskforce leidt om de capaciteit op te drijven.

Meer dan 10.000 tests per dag, dat klinkt veel. Maar dan nog zal het weken duren om alle rusthuisbewoners te testen. Want de ziekenhuizen gebruiken zelf 3- à 4.000 tests per dag voor patiënten en zorgverleners met symptomen. De overige 6- à 7.000 gaan voor de woon-zorgcentra, maar daar wonen zo’n 140.000 mensen en werken er nog eens 100.000. Verschillende woon-zorgcentra reageerden de voorbije dagen al teleurgesteld dat ze niet geselecteerd waren voor de eerste 20.000 tests.

“De tests zijn daar het meest nodig, want daar wonen veel mensen dicht bij elkaar”, zegt infectiologe Erika Vlieghe (UZ Antwerpen). “De lokale arts zal nadien moeten oordelen op welke manier het woon-zorgcentrum daarna omgaat met de resultaten. Je kan de besmette bewoners isoleren, bij een grotere uitbraak moet je de afdelingen opsplitsen. En als je weet welk personeel besmet is, kan je ze weghalen uit de Covid-vrije afdelingen.”

Bijkomende hindernis: zo’n test is bovendien niet 100 procent sluitend en is maar een momentopname. De dag na een negatieve test kan iemand toch besmet zijn geraakt. “Toch is het het beste wat we kunnen doen om de beschikbare tests ter beschikking te stellen van de woon-zorgcentra”, zegt ook viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven). “Het zal een tijd duren, maar er zijn nu eenmaal limieten aan de capaciteit. Die zijn al fors verhoogd, maar het blijft van het begin tot het einde behelpen. In sommige crisissen kan je nu eenmaal niet anders. Laat ons beginnen in de woon-zorgcentra waar de grootste problemen zijn.”

