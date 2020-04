Spelers en stafleden Real Madrid gaan dan toch akkoord met minder loon

De spelers en stafleden van Real Madrid zijn akkoord gegaan met een verlaging van hun loon tot het einde van dit jaar. Dat deelde de club van Rode Duivels Eden Hazard en Thibaut Courtois woensdag mee. Het gaat om een loonsvermindering van 10 tot 20 procent, afhankelijk van hoe de situatie zich verder ontwikkelt met de coronapandemie. Ook het basketbalteam van Real levert in.

Spanje is erg zwaar getroffen door het longvirus. Tot eind mei wordt er zeker niet gevoetbald in de hoogste profdivisies. Indien er dit seizoen helemaal niet meer wordt gespeeld, zou de totale financiële schade voor de Spaanse clubs kunnen uitkomen op 1 miljard euro. Door het loonoffer van de spelers, trainers en andere stafleden kunnen de andere personeelsleden van Real Madrid zoveel mogelijk worden ontzien. De Spaanse topclub kan daardoor zelf de financiële balans ook wat meer in evenwicht houden.

Als een van ‘s werelds rijkste voetbalclubs lijkt Real Madrid goed gewapend tegen de gevolgen van de coronacrisis, maar een loonmassa van 283 miljoen euro weegt zwaar. Door het akkoord met de spelers zal er 28 tot 56 miljoen euro bespaard worden, waarmee getracht zal worden het niet-spelend personeel, zo’n 800 mensen, voor tijdelijke werkloosheid te behoeden.

De Duitse international Toni Kroos liet eerder nog weten dat hij er niets voor voelde om in te leveren. Die afwijzende houding kwam de 30-jarige middenvelder van Real Madrid op veel kritiek te staan. Hij werd “wereldvreemd en gevoelloos” genoemd.

De spelers van FC Barcelona en Atletico Madrid stemden eerder al in met een tijdelijke loonsverlaging. Met 70 procent van hun salaris leveren zij aanzienlijk meer in dan hun collega’s van Real.