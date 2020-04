Burgemeester moet ‘fuck-coronafeestje’ stilleggen waar zijn eigen vrouw op aanwezig is

De burgemeester van het Amerikaanse plaatsje Alton heeft zijn echtgenote publiekelijk een veeg uit de pan moeten geven. Ondanks de oproep om massaal binnen te blijven om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan, was zijn echtgenote aanwezig op een ‘lockdownfeestje’.

De burgemeester waarschuwde zaterdag op hoge toon zijn inwoners over zijn nieuwste maatregel: blijf binnen want de politie zal ingezet worden om ’fuck-coronafeestjes’ stil te leggen. “Dit zijn zeer ernstige tijden en ik smeek u om binnen te blijven”, aldus de burgemeester. “Ouders, houd uw kinderen thuis.”

Toen agenten bij de feestjes waren aangekomen, vonden ze zijn vrouw. Ze zat in een bar die helemaal niet open mocht zijn. Twee dagen later moest Walker door het stof op Facebook. Hij schaamde zich, en zei sorry, aldus Amerikaanse media.

“Mijn vrouw is een volwassene, die in staat is haar eigen beslissingen te nemen. In dit geval heeft ze een verbluffend gebrek aan inlevingsvermogen getoond”, aldus de burgemeester.