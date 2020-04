“Drie weken tijd verloren voor rusthuizen”: hoe kon het zolang duren voordat er een noodplan was?

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) lanceert een tienpuntenplan en een taskforce om de situatie in de woon-zorgcentra aan te pakken. Maar dat is drie weken te laat, klinkt het in de sector. “We hebben in het begin van de crisis al concrete maatregelen voorgesteld, maar daar is nauwelijks iets mee gebeurd.” Ondertussen gaat ook Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zich meer en meer met de zaken bezighouden.