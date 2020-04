Waarom wegens matchfixing veroordeeld KV Mechelen toch een licentie kreeg

Er waren ook twijfels over de licentie van KV Mechelen. De club werd vorig seizoen door de voetbalbond veroordeeld wegens een poging tot omkoping, maar mocht door een ongerijmdheid in het bondsreglement toch in 1A uitkomen. In de licentiebepaling staat echter: “De licentie zal niet worden toegekend aan een club waarvan minstens één van de verbonden entiteiten ooit werden veroordeeld wegens daden van competitievervalsing”.

De Licentiecommissie kende de licentie toch toe omdat “geen enkele actueel met de club verbonden entiteit veroordeeld werd wegens daden van competitievervalsing of medeplichtigheid daaraan. De personen en entiteiten die in het verleden veroordeeld werden (al dan niet definitief) wegens competitievervalsing werden definitief uit de clubstructuur verwijderd.”

Door op te stappen, hebben de vier door de bond veroordeelde bestuursleden (Somers, Steemans, Timmermans en Van Roy) dus de licentie van KV Mechelen gered. Er werd nog even gevreesd dat het vertrek van ex-voorzitter Timmermans op 3 augustus te laat was – want nog dit seizoen – maar dat argument maakte geen indruk op de Licentiecommissie.