Beloften Club Brugge kampioen (hoewel Anderlecht op kop stond)

De tegenslagen blijven Anderlecht achtervolgen. Nadat de coronacrisis een einde maakte aan de hoop op een Europees ticket, moet paars-wit nu ook de titel in de beloftencompetitie uit handen geven. Anderlecht staat al het hele seizoen op kop in reeks 1, maar speelde twee wedstrijden meer dan Club Brugge, dat op twee punten volgt. Door de omrekening met een coëfficiënt (die ook gebruikt werd in de amateurreeksen) wordt Club Brugge als kampioen uitgeroepen. Anderlecht is tweede, AA Gent derde en KV Mechelen vierde.