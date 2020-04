Haalt Atalanta Maehle als vervanger van Castagne?

Rode Duivel Timothy Castagne (24) ligt na dit seizoen nog maar één jaar onder contract bij Atalanta. De kans is dan ook reëel dat hij in de zomer vertrekt, te meer omdat hij meer speelkansen wil en er redelijk wat interesse is. Bij de Italiaanse subtopper proberen ze alvast te anticiperen op zijn vertrek en kijken ze uit naar andere rechtsbacks. Hoog op de lijst van potentiële vervangers staat Joakim Maehle (22) van RC Genk.