Volgens Licentiecommissie heeft Vandenhaute geen invloed op Anderlecht

Ondanks enkele vraagtekens kreeg Anderlecht zijn licentie. In het rapport van de Licentiecommissie wordt niet gerept over de link tussen Coucke en KV Oostende, noch over de vele schulden. Er staat slechts dat Anderlecht “zich strikt aan het vooropgestelde budget moet houden”.

De commissie bekeek wel de rol van Wouter Vandenhaute. De externe adviseur heeft het makelaarsbureau Lets Play en wordt betaald door Couckes bedrijf Alychlo, maar daar ziet de commissie geen graten in. “Er bestaat geen contract tussen Anderlecht en Wouter Vandenhaute”, klinkt het. “Mijnheer Vandenhaute levert alleen externe, niet-bindende adviezen op vraag van de CEO en de voorzitter. Hij heeft geen inspraak in de transfers of in het management. Wouter Vandenhaute oefent geen beduidende invloed uit op Anderlecht.”

Nochtans poneerde Vandenhaute bij zijn presentatie: “Ik ga de CEO en de raad van bestuur – die alle strategische beslissingen neemt – bijstaan. Met mijn expertise wil ik meehelpen om van Anderlecht weer een club te maken waar winnen in de cultuur zit.” Clubs die de licentie van RSCA aanvallen, zullen dit element gebruiken.