Bloedbad door licenties, in 1B blijven amper nog ploegen over

De licentiecommissie van de voetbalbond heeft de grove borstel gehanteerd. Standard, Moeskroen, KV Oostende uit 1A en Virton, Lommel, Roeselare en Lokeren mogen volgend seizoen geen profvoetbal meer spelen. Vooral voor Standard is dat verrassend. Ze krijgen nog wel een herkansing voor het BAS.

Wat was Standard boos in zijn eerste reactie. Dat de licentiecommissie het de Rouches kwalijk nam dat ze 1.044.027,60 euro tekengeld aan acht spelers niet of te laat betaalden en ze ook vragen hadden bij een verkoop van een deel van de stadiongronden schoot zwaar in het verkeerde keelgat. “We trekken naar het BAS”, riep de vijfde uit het klassement al enkele seconden nadat het verdict bekend werd. Want voor de licentiecommissie was Standard de slechtste leerling uit de klas. Terwijl de anderen nog in de amateurklasse aan de slag mogen, gunnen de licentiecommissarissen dat niet eens aan de club van voorzitter Bruno Venanzi. Geen Europees voetbal, geen 1A of 1B en ook geen amateurvoetbal. Ongezien.

De reprimandes van de licentiecommissie zijn hard en duidelijk maar Standard tekent beroep aan bij het Belgische Arbitragehof voor de Sport (BAS). Die instantie bekwaamde zich de jongste jaren in het ongedaan maken van de beslissingen van de voetbalbond en de licentiecommissie. In de voorbije jaren weigerde de licentiecommissie al vele licenties maar behalve voor het WS Woluwe van John Bico in 2017, die het wel heel bont maakte, werd die beslissing door het BAS telkens teruggedraaid.

Alweer Moeskroen

Excelsior Moeskroen kan daarover meespreken. Het werd voor de derde keer geen licentie toegekend maar de vorige keren haalden de Henegouwers telkens het vereiste kleinood nog binnen dank zij het BAS. De licentiecommissie zegt nu wel over documenten te beschikken waaruit blijkt dat de club wordt geleid door de makelaars Zahavi en Rautenberg. Dit is de smoking gun die de vorige jaren ontbrak. Benieuwd of het BAS dit nu wel voldoende vindt want uiteraard tekent ook Moeskroen bezwaar aan.

Dat KV Oostende geen licentie zou krijgen, stond in de sterren geschreven. De club stevent af op het faillissement. De kustploeg had echter gehoopt dat Marc Coucke belangenvermenging kon worden aangewreven. Zo zou de Anderlecht-voorzitter onder druk komen en alsnog kunnen meehelpen aan het vermijden van het failliet. Niet dus. Net zoals de licentiecommissie geen graten ziet in het feit dat Wouter Vandenhaute als baas van het spelersbegeleidingsbureau Lets Play bij Anderlecht betrokken is. Daarvoor baseren ze zich op beloftes van Anderlecht dat hij zich niet zal mengen in het sportieve beleid van de club. Daar zal nauw op toegekeken worden, door de andere clubs in de eerste plaats.

Catastrofe in 1B

Drie eersteklassers zonder licentie is ongezien maar in 1B is het helemaal een catastrofe. De helft van de clubs - vier van de acht dus - wordt niet in staat geacht volgend seizoen nog profvoetbal te bedrijven. Ze stappen ook naar het BAS. Het definitieve failliet van die reeks want er blijven na de promovendus (OHL of Beerschot, of allebei) nog amper ploegen over om een reeks samen te stellen.

De werkgroep die werd opgericht om de competitie van volgend seizoen voor te bereiden, kan zijn beslissing voorzien voor 15 april best uitstellen. Op dit moment zijn er maar 19 clubs die volgend seizoen profvoetbal kunnen bedrijven. Dat kunnen er na 10 mei, de uiterste dag dat het BAS zal beslissen, nog 26 worden. Of 24. Of 22. Of 20. Het is dus onmogelijk met een plan voor de dag te komen.