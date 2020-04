Partner van burgemeester Sint-Truiden ontwaakt na 17 dagen uit coma: “De grootste dankjewel”

Sint-Truiden - De partner van burgemeester Veerle Heeren (CD&V) van Sint-Truiden is uit zijn coma ontwaakt. Op 17 maart raakte bekend dat de burgemeester van thuis uit werkte, omdat haar partner wegens een besmetting met het nieuwe coronavirus gehospitaliseerd moest worden. Een week later belandde de man op de afdeling intensieve zorgen van het ziekenhuis Sint-Trudo. Woensdagavond liet Veerle Heeren in een bericht op Facebook weten dat ze vanuit het ziekenhuis hoopvol nieuws had gekregen.

Haar partner lag een tijdlang in een kritieke, maar stabiele toestand. Hij werd kunstmatig beademd en werd in een coma gebracht. “Dimitri ontwaakt na zeventien dagen langzaam uit zijn coma. Hopelijk kunnen we binnen enkele dagen als familie terug even met hem contact hebben. De grootste “dank je wel” aan alle dokters, verplegend, verzorgend, logistiek en administratief personeel,” klinkt het in een kort bericht op Facebook.

Ondanks de toestand van haar partner hield Veerle Heeren in haar eigen stad, die door het nieuwe coronavirus zwaar getroffen is, de teugels stevig in handen.