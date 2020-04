Dominique Leroy herbenoemd bij Ahold Delhaize

Dominique Leroy mag vier jaar langer zetelen in de raad van commissarissen – de Nederlandse variant van onze raad van bestuur – van Ahold Delhaize. Dat hebben de aandeelhouders van de Nederlands-Belgische retailgroep woensdag beslist tijdens een algemene vergadering.

Volgens voorzitter Jan Hommen heeft Ahold Delhaize het onderzoek dat in België loopt tegen Leroy over mogelijke handel met voorkennis – in verband met haar tumultueuze vertrek als CEO van Proximus vorig jaar en het afspringen van haar aanstelling bij het Nederlandse telecombedrijf KPN – “zeker meegenomen in zijn overweging”. Maar na gesprekken met Leroy besliste de retailgroep dat het onderzoek geen gevolg heeft voor haar herbenoeming. Hommen prees ook de “waardevolle bijdrage” van de 55-jarige Belgische, die vorig jaar overigens 123.000 euro opstreek voor haar werk bij Ahold Delhaize.

Uiteindelijk keurden de aandeelhouders de herbenoeming van Leroy quasi unaniem goed (99,65 procent). Zo blijft er ook een Belg in de raad van commissarissen van Ahold Delhaize, nu Jacques de Vaucleroy met pensioen gaat. Hij wordt vervangen door de Nederlander Frank van Zanten. (krs, blg)