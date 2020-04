Een stevige kink in de kabel

Orange -4,30 procent. Telenet +2,56 procent. Het ontwerpbesluit over de nieuwe groothandelstarieven, dat het overlegorgaan van de telecom- en mediaregulatoren deze week heeft doorgestuurd naar de Europese Commissie, is een opdoffer vanjewelste voor Orange. Die operator levert zijn diensten voor internet en televisie namelijk via de kabelnetwerken van Telenet (en Voo in Wallonië), in ruil voor een vergoeding. Maar die huurprijs zou nu flink stijgen omdat de regulatoren meer rekening houden met de kostprijs voor het aanleggen van een dergelijk kabelnetwerk.

”Eerlijke concurrentie in gevaar”

Orange spreekt, op basis van een eerste evaluatie, van een “grote verandering” in de tariefmethode ten opzichte van het eerdere ontwerpbesluit van juli 2019. Volgens Orange worden in het nieuwe voorstel kosten doorgerekend alsof de kabelbedrijven een nieuw netwerk zouden uitrollen, terwijl de kabel daar al jaren ligt. Dat leidt “tot groothandelstarieven die duidelijk boven het niveau van de ‘billijke tarieven’ liggen” en brengt de “eerlijke concurrentie in gevaar”.

Uiteindelijk dreigt de consument hier de dupe te worden, zegt woordvoerder Annelore Marynissen: “Wij proberen al jaren onze prijzen stabiel te houden, maar dat zal niet langer houdbaar zijn. Wij maken vooral marge op ons mobiel aanbod, terwijl onze bundels met digitale tv en internet verlieslatend zijn. Als we nog meer huur moeten betalen, wordt dat problematisch. Ik vraag me zelfs af of een zuiver ‘internet only’ aanbod dan nog wel haalbaar zal zijn.”

Maar zover is het nog niet. De Commissie heeft tot begin mei de tijd om een standpunt te bepalen. En dan is het aan de regulatoren om de eventuele opmerkingen te integreren in hun eindbeslissing. En Orange kan natuurlijk altijd in beroep gaan. “Maar daarvoor is het nu nog te vroeg”, klinkt het.