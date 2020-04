Coronatelex

* Omdat de gelovigen door het coronavirus niet naar Lourdes mogen gaan, komt het bedevaartsoord naar de gelovigen toe. Via TV Lourdes op YouTube kunnen gelovigen beelden zien van Lourdes en de priesters die er bidden. In totaal zijn ze met dertig die elkaar daar gedurende negen dagen lang zullen aflossen in het gebed.

* De gezondheidstoestand van de Britse premier Boris Johnson, die sinds maandag met Covid-19 op intensieve zorg ligt, “verbetert”, aldus de minister van Financiën. Johnson ligt nog op intensieve zorg maar kan met zorgverstrekkers praten. In het Verenigd Koninkrijk zijn de voorbije 24 uur 938 mensen aan het coronavirus gestorven, wat het totale aantal doden op ruim 7.000 brengt.

* Wie zijn rijbewijs moest inleveren na een bezoek aan de politierechtbank en opnieuw medische of psychologische testen moet afleggen, heeft een probleem. De centra waar de testen afgenomen worden zijn gesloten, waardoor de intrekking van het rijbewijs dus langer kan duren. “Op heden wordt een rijbewijs niet teruggeven door de griffie zolang de proeven niet zijn afgelegd”, aldus het parket van Oost-Vlaanderen. De politierechtbank blijft ondertussen dringende zaken behandelen en uitspraken doen. Alle andere zaken worden een half jaar uitgesteld.

* In de periode van 23 maart tot 3 april zijn er 704 klachten geformuleerd rond de naleving van de coronamaatregelen in bedrijven. De inspectiediensten voerden 750 controles op afstand en 328 controles ter plaatse uit. Twintig bedrijven werden gesloten omdat ze de maatregelen rond het coronavirus niet naleefden.

* Het verjaardagsfeest van koning Filip, dat op 16 mei georganiseerd zou worden, is geannuleerd. De koning wordt 60 jaar op 15 april en had honderd landgenoten uitgenodigd om mee te vieren, maar dat gaat dus niet door.

* Volgens de Spaanse regering zal het land eind april geleidelijk aan kunnen terugkeren naar een bepaalde normaliteit. Dit meldde minister van Financiën en regeringswoordvoerster María Jesús Montero woensdag, zij het voor de bekendmaking van de nieuwe statistieken over de coronapandemie. Burgers zullen, volgens haar, langzaam hun normale leven weer kunnen terugkrijgen. Er zullen “duidelijke instructies” zijn van de regering, zei Montero.

* Frankrijk pleit voor de ontwikkeling en het vrijwillig gebruik van een waarschuwingsapp in de strijd tegen het coronavirus. Het doel van de app is snel en anoniem zo veel mogelijk mensen die positief zijn getest op het virus, te informeren over de risico’s.

* Test Aankoop wil dat de verhoogde limiet voor contactloos betalen na de crisis weer verlaagd wordt. De consumentenorganisatie toont zich kritisch voor de beslissing van de banken om de limiet vanaf 14 april op te trekken tot 50 euro. Nu is dat 25 euro. “We hebben enig begrip voor de verhoging. Maar anderzijds raak je in de winkel niet alleen geld aan maar ook de waren in de rekken en je winkelkar. Als er meer geld omgaat, trekt dat ook meer fraudeurs aan. Nu zijn er inderdaad weinig gevallen van fraude met contactloos betalen bekend, maar wij vrezen dat dat zal toenemen.” (lla, krs, jdu, cds)