Ronaldinho: van het cachot naar zijn kot

Na 31 dagen mocht Ronaldinho (40) de gevangenis in Paraguay verlaten. Samen met zijn broer Roberto betaalde de voormalige ster van Barcelona, PSG en AC Milan een borgsom van 1,46 miljoen euro. Dat betekent niet dat de Braziliaan meteen terug naar huis mocht. Hij zit nu in quarantaine in een hotel in de hoofdstad Asuncion onder politiebewaking. Van het cachot naar zijn kot.

Ronaldinho en zijn broer werden begin maart aangehouden omdat hij naar Paraguay reisde met een vervalst paspoort. Naar eigen zeggen wist de ex-speler dat niet. In Brazilië werd zijn paspoort afgenomen omdat hij een boete van 2,25 miljoen euro voor een bouwovertreding in natuurgebied niet had betaald en daarna kreeg hij een vervalsing terug. Ronaldinho vierde op 21 maart zijn 40ste verjaardag in de gevangenis. (jug)