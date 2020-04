26 doden in één rusthuis, vrijwilligster getuigt: “Het is vreselijk dat die mensen alleen moeten sterven”

Geel -

In woonzorgcentrum Laarsveld in Geel zouden nu al 26 bewoners overleden zijn aan het coronavirus. Een vrouw die er als vrijwilliger aan de slag ging, zag van dichtbij hoe dramatisch de toestand was en wil haar respect voor het zorgpersoneel extra in de verf zetten. “Dat de bewoners hun laatste dagen zo moeten doorbrengen, is vreselijk.”