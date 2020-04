Nele (32) bevalt in de auto van dochtertje omdat ze niet op tijd in het ziekenhuis raakte: “Ik heb het helemaal zelf gedaan”

Ekeren / Brasschaat -

Eigenlijk was Nele Vandenhoudt (32) allang blij dat de weeën zaterdagnacht de kop opstaken. “Ik was al twee weken over tijd en zou dinsdag worden ingeleid”, vertelt ze. Maar dat het allemaal zo snel zou gaan en dat hun dochtertje Morgane geboren zou worden nog voor ze het ziekenhuis konden bereiken, dat hadden zij en haar man Ben Wuyts helemaal niet verwacht.