Coalitie onder leiding van Saudi-Arabië kondigt staakt-het-vuren in Jemen aan wegens coronavirus

De militaire coalitie onder leiding van Saudi-Arabië zal vanaf donderdag een staakt-het-vuren naleven in Jemen om een verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan, zo heeft een hoge Saudische functionaris woensdag gezegd.

Saudi-Arabië steunt de regeringstroepen in de oorlog tegen de Houthi-rebellen in Jemen.

“We kondigen een staakt-het-vuren aan voor twee weken. We wachten af of de Houthi’s het accepteren. We treffen voorbereidingen om de Covid-19-ziekte te bestrijden” in Jemen, aldus de functionaris. Mogelijk wordt het staakt-het-vuren na twee weken verlengd, luidde het nog.

Met het neerleggen van de wapens wil men ook tegemoetkomen aan de vraag van de VN-gezant voor Jemen Martin Griffiths om een overleg tussen de strijdende partijen te organiseren. De bedoeling van dat overleg is om tot een permanente wapenstilstand te komen.

Miljoenen steun

De Saudische viceminister van Defensie, prins Khalid bin Salman, maakte bekend dat zijn land ook 500 miljoen dollar bijdraagt aan het humanitaire plan van de VN voor Jemen. Nog eens 25 miljoen dollar wordt uitgetrokken om verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Tot dusver zijn er geen bevestigde besmettingsgevallen in Jemen.

Jemen is een van de armste landen van het Arabische schiereiland. Er woedt al meer dan vijf jaar een burgeroorlog, waarbij ook Saudi-Arabië en aartsvijand Iran zijn betrokken. Het geweld kostte aan 100.000 mensen het leven; miljoenen lijden honger en de ziekenhuisinfrastructuur is verwoest.