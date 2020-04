Donald Trump gaat amnestie voor ‘Tiger king’ Joe Exotic bekijken

Donald Trump gaat een mogelijke amnestie voor Joe Exotic, een veroordeelde zoo-eigenaar die wereldberoemd is geworden dankzij de Netflix-serie ‘Tiger king’, bekijken. Dat heeft de president woensdag gezegd na een persconferentie.

Hoewel de persconferentie over de coronacrisis in de Verenigde Staten ging, vroeg New York post-reporter Steven Nelson na afloop toch aan de president of hij amnestie voor Joe Exotic zou overwegen. Joe Exotic, ofwel Joseph Maldonado Passage, is een zoo-eigenaar die tot 22 jaar cel veroordeeld werd omdat hij een huurmoordenaar had ingeschakeld om een dierenverzorgster om het leven te brengen. Het verhaal van de zeer extraverte man gaat momenteel de wereld rond dankzij de immens populaire Netflix-serie ‘Tiger king’.

In een radio-interview had presidentszoon Donald Jr. verklaard dat hij de straf voor Exotic “agressief” en dus te zwaar vond. Genoeg voor reporter Nelson om de president zelf te vragen of hij een eventuele amnestie overwoog. Trump zelf moest toegeven dat hij de serie nog niet had gezien en dat hij niet wist waarover het ging, maar verklaarde wel “dat hij het ging bekijken”. “Pleit jij voor een amnestie misschien”, riposteerde hij Nelson. “Als reporter mag je dat niet doen, hé. Dat weet je toch… Maar we gaan dat bekijken.”

When asked if he would pardon Joe Exotic, the incarcerated star of the Netflix documentary series “Tiger King,” Pres. Trump says he “knows nothing about” it, but will “take a look.” https://t.co/neRtDMrRZT pic.twitter.com/SyrDJ7R8DK — CBS News (@CBSNews) April 8, 2020

Niet zozeer het antwoord van Trump, maar de vraag van Nelson kreeg veel kritiek. Omdat ze niets te maken had met het onderwerp van de persconferentie: de coronacrisis in de VS. “Ongepast”, luidde het tientallen keren op sociale media.

De documentaire serie ‘Tiger king: murder, mayhem and madness’ is sinds 20 maart te bekijken op Netflix. Hoewel de streamingdienst nooit exacte kijkcijfers geeft, werd wel al bekendgemaakt dat de serie in enkele weken tijd al “miljoenen” keren bekeken was.