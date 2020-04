Commissie presenteert wijzigingen in spelregels, maar grootste vraag rond VAR blijft

De internationale spelregelcommissie IFAB heeft de de spelregelwijzigingen voor het seizoen 2020/21 gepresenteerd. Eind februari had de IFAB daar een bijeenkomst over en nu zijn alle veranderingen bekend. Ze gaan onder andere over de regels rond hands, de rol van keepers bij penalty’s en de VAR. De buitenspelregel blijft ongewijzigd.

Deze nieuwe regels gaan in vanaf 1 juni 2020, maar door de coronacrisis kan die datum in ieder land veranderen. Omdat de meeste competities in de wereld op dit moment stilliggen, krijgen landen waar het voetbal nog hervat gaat worden de keuze tussen de regels van het huidige seizoen of die van het volgende seizoen. Als de competitie definitief wordt stopgezet, gelden de nieuwe regels vanaf het nieuwe seizoen.

Hands: aanvallend hands wordt herzien

Sinds dit seizoen hadden alle vormen van aanvallend hands een vrije trap voor de tegenstander tot gevolg. De IFAB stelt nu dat dit alleen het geval moet zijn als er direct na die handsbal een doelpunt of een grote kans volgt. Dit moet gebeuren binnen een korte afstand of enkele passes.

Het gebeurde weleens dat er aanvallend hands werd gemaakt en pas momenten na dat incident een doelpunt van die club werd afgekeurd. Dat moet hiermee worden voorkomen. Daarnaast is door de commissie vastgesteld dat bij hands de arm ‘stopt’ ter hoogte van de oksel.

Penalty: niet direct geel voor de keeper als hij te vroeg uit doel komt

Dit seizoen was het nieuw dat doelmannen bij penalty’s minstens één voet op de lijn moesten houden tot er geschoten was. Deed de keeper dat niet en stopte hij de strafschop of werd er gemist, dan moest de penalty opnieuw genomen worden en kreeg de doelman een gele kaart. Dat laatste is nu niet meer het geval. Bij een eerste keer volgt enkel een waarschuwing en pas bij een tweede keer krijgt de keeper een gele kaart. Ook wordt de penalty in dit geval niet opnieuw genomen als de nemer mist of het aluminium raakt, tenzij de doelman door niet op zijn lijn te blijven een duidelijk voordeel had door de strafschop bijvoorbeeld te keren.

Gele kaarten worden vanaf komend seizoen niet meegenomen naar een penaltyreeks. Een keeper met geel op zak die tijdens de strafschoppenreeks meerdere keren te vroeg van zijn lijn komt, krijgt in dat geval dus geen tweede gele (en dus rode) kaart en mag blijven staan.

Foto: AFP

VAR: subjectief incident moet ref altijd gaan bekijken op de monitor

De IFAB verwacht dat wanneer een incident dat door de VAR bekeken wordt en als subjectief wordt beoordeeld, de scheidsrechter altijd het moment gaat bekijken op de monitor.Er zijn nog wel verschillen in de manier waarop de VAR gehanteerd werd, maar volgens de spelregelcommissie klonken er de afgelopen maanden al positieve signalen vanuit die competities over een steeds meer universele aanpak. De FIFA wil er tevens voor zorgen dat ook landen met financieel minder mogelijkheden gebruik kunnen gaan maken van de VAR.

Foto: AFP

Opvallend: geen beslissing over de buitenspelregel

Wat ontbreekt, is een beslissing over de buitenspelregel. Dit seizoen kwam die meermaals in opspraak vanwege de inmenging van de VAR. In de Premier League had dat tot gevolg dat tot op de millimeter nauwkeurig buitenspel werd vastgesteld, tot ergernis van velen. De IFAB heeft dit item behandeld, maar kwam nog niet tot een sluitend oordeel of ze al dan niet aangepast moet worden.

”We zijn het erover eens dat de filosofie achter buitenspel gevoed wordt door de intentie om aanvallend voetbal te spelen en goals te maken. Zodoende wordt de buitenspelregel verder geanalyseerd en beoordeeld, met de vraag of er wijzigingen nodig zijn om beter aan die filosofie te voldoen.”

Foto: BELGA

Ook het thema hersenschuddingen is besproken. De spelersvakbond FIFPro sprak eerder al uit dat er duidelijkere regels moeten komen voor momenten waarop een speler een hoofdblessure oploopt. Nu worden spelers door de medische staf, die soms niet de volledige kennis heeft, weleens terug het veld ingestuurd terwijl dat onverantwoord is. De IFAB stelt dat dit een complexe zaak is, omdat de spelregelcommissie in principe alleen gaat over wat in het veld gebeurt. “We blijven hierover in gesprek en de komende weken willen we manieren presenteren waarmee mogelijke hoofdblessures het beste behandeld kunnen worden.”