Zestiger uit Hasselt kritiek na botsing met voertuig tegen boom in Zonhoven

Zonhoven / Hasselt -

Bij een verkeersongeval op de Zwanenstraat in Zonhoven is donderdagochtend een zestiger levensgevaarlijk gewond geraakt. Rond 7.30 uur verloor de man om een onbekende reden de controle over het stuur van zijn voertuig, terwijl hij richting Zonhoven reed. De man week met zijn voertuig naar de berm en kwam daar in botsing met een boom.