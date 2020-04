De speciale ordediensten zijn donderdagochtend afgezakt naar Zinnik (Henegouwen) nadat een twintiger zich er thuis verschanst heeft na een familiaal geschil. Momenteel zijn onderhandelingen aan de gang, meldt het parket van Bergen.

De man, geboren in 1992, verschanst zich in zijn woning in de stationswijk. Het was zijn echtgenote die de ordediensten verwittigd had. De man zou zich alleen in de woning bevinden en zou niet gewapend zijn, aldus het parket.