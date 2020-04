Slechts 19 clubs hebben licentie beet, mag Deinze nu dromen van 1A? “We kunnen héél snel schakelen als het nodig is”

Vijf amateurclubs vroegen een proflicentie aan, enkel kampioen KMSK Deinze en RWDM kregen groen licht. Tegelijk verliezen liefst zeven ploegen uit 1A en 1B hun licentie. Zo worden er voorlopig slechts 19 clubs rijp geacht voor een profbestaan. Bij Deinze blijven ze voorzichtig, maar zien ze wel perspectieven: “Ging Napoli destijds ook niet van de derde klasse rechtstreeks naar de Serie A?”

Deinze-voorzitter Denijs Van De Weghe wist snel dat zijn club de licentie te pakken had. “Ik ben al vijf jaar bezig met Deinze. We weten ondertussen wat de voorwaarden zijn om het dossier succesvol af te ronden en waar de gevoelige punten zich bevinden. Ik sta ook zelf garant voor het budget van volgend jaar bijvoorbeeld. In het najaar hopen we bovendien aan de bouw van het nieuwe stadion te beginnen. Een totaalproject waar ook appartementen, hotels, kantoren en horeca hun plaats in krijgen.”

Een optelsom leert dat voorlopig slechts 19 clubs in orde zijn met hun licentie. Droomt de voorzitter dan niet om de oranje-zwarte truitjes volgend seizoen in 1A aan het werk te zien? “Alle clubs die niet in orde zijn, moeten nog langs het BAS passeren en dan halen de meeste club die licentie uiteindelijk wél. We zullen dat maar binnen een maand weten. Het zijn in het algemeen onzekere tijden. Waarom zou ik nu al van 1A spreken als we nog niet eens weten of 1B wel nog gaat bestaan? Het kan nog alle kanten uit, ik hoop dat er snel duidelijkheid komt.”

Deinze-voorzitter Denijs Van De Weghe Foto: mvh

Kampioen voor niets

Al houdt hij wel een slag om de arm. “Als er beslist wordt om naar 20 ploegen te gaan in 1A, zijn we er misschien wel bij. Dan moet ik misschien wel nog een voorlopige tribune bij bouwen in het stadion. Ik hoop alleen niet dat men beslist om met 18 clubs in 1A aan te treden en alles eronder tot amateur te veroordelen. Dan zijn we in principe kampioen voor niets geworden. Normaal mogen we met onze licentie voor profclub wel deelnemen aan de vergaderingen vanaf volgende week. Dan weten we ook wat er in de Pro League besproken wordt, want dat gaat ons ook aan vanaf nu.”

Het kan nog alle kanten uit voor de Oost-Vlamingen, beseft Van De Weghe.“Het is waarschijnlijk nog nooit gebeurd in ons land dat een ploeg van het derde niveau rechtstreeks naar het eerste niveau overgaat”, geeft hij toe. “Maar één keer is dat wel gebeurd als ik mij niet vergis: Napoli ging destijds ook van de derde klasse naar de Serie A. Of wij daar ook klaar voor zouden zijn? Laten we zeggen dat we snel kunnen schakelen, ja.”

Lierse Kempenzonen: “Het is mogelijk om aan de voorwaarden voor 1B te voldoen”

Over het lot van Patro Eisden, Seraing en Lierse Kempenzonen spreekt Van De Weghe zich niet uit. “Ik ken hun boekhouding niet natuurlijk. Dus ik kan hun financiële zaken en de mate waarin ze continuïteit kunnen garanderen, niet goed inschatten.”

Lierse Kempenzonen kreeg zoals verwacht groen licht voor zijn licentie voor eerste amateurklasse. Evenmin was het een verrassing dat een positief advies voor de licentie voor 1B uitbleef. Dat had de club immers dinsdag zelf al aangekondigd. Lierse Kempenzonen blies dan weer koud en warm: wel oké voor eerste amateurklasse, geen go voor 1B. “Dat hadden we verwacht, omdat we lange tijd hebben gedacht dat die licentie niet relevant zou zijn”, vertelt CEO Yorik Torreele. “Maar momenteel buigen we ons over het dossier en bekijken we welke stappen we zullen ondernemen. Het landschap ziet er na het toekennen van de licenties heel anders uit en we zijn er rotsvast van overtuigd dat we aan alle voorwaarden kunnen voldoen om in 1B aan te treden.”

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

Seraing heeft zelfvertrouwen zat: “Wij zijn klaar voor profvoetbal”

Seraing greep naast een licentie voor 1B en kreeg zelfs nog geen licentie voor eerste amateur, net als Patro Eisden. Toch is de club ervan overtuigd dat alles wel in de plooi zal vallen. “Het is hetzelfde verhaal als drie jaar geleden, toen werden we ook geweigerd”, vertelt administratief directeur Christian Bartosch aan La Dernière Heure. “Wij gaan wel sowieso in beroep bij het BAS.”

Drie jaar geleden kreeg Seraing dan ook gelijk bij het arbitragehof. Gebeurt dit opnieuw binnenkort? “Wij zijn klaar voor profvoetbal”, antwoordt voorzitter Mario Franchi stellig.”We moeten ons op geen enkele manier zorgen maken, we zijn op alle terreinen voorbereid: ons stadion voldoet aan de normen, onze grasmat is zelfs 1A-waardig, de lichten zijn conform de laatste regels..”

Het Belgisch Arbitragehof voor de Sport behandelt de beroepen ten laatste op 10 mei.