Koning Boudewijnstichting koopt zeldzame 17de-eeuwse ring

Op een beurs in Maastricht heeft de Koning Boudewijnstichting een zeldzame gouden clusterring met diamanten en een miniatuurportret aangekocht. Het juweel zal worden tentoongesteld in het Antwerpse museum voor diamant, juwelen en zilver DIVA.

De ring werd dit voorjaar aangekocht op de internationale kunstbeurs TEFAF in Maastricht, via het Fonds Christian Bauwens. Het sieraad komt uit een Belgische privéverzameling. De ring heeft een scharnierend deksel met daarin een miniatuurportret en een geëmailleerd figuurtje. Ringen met dergelijk deksel en portret zijn bijzonder zeldzaam.

Later dit jaar komt de ring in de themazaal Wonderkamer van DIVA in Antwerpen. “Dankzij het Fonds Christian Bauwens, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, kon deze uiterst zeldzame en mysterieuze ring worden aangekocht en wordt een belangrijk hiaat in de 17de-eeuwse juweelkunst in onze openbare collecties opgevuld”, klinkt het vanuit de Koning Boudewijnstichting.