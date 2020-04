Zinho Vanheusden schenkt 10.000 euro aan Jessa Ziekenhuis

Standard-verdediger Zinho Vanheusden toont zijn warm hart. De 20-jarige Hasselaar schenkt maar liefst 10.000 euro aan het Jessa Ziekenhuis in Hasselt. Dat zal worden gebruikt voor de aankoop van tablets.

Veel van Vanheusdens ploegmaats schenken een geldbedrag aan de Luikse ziekenhuizen, maar Vanheusden steunt dus het ziekenhuis in zijn thuisstad Hasselt. Vader Johan Vanheusden werkt als logistiek bediende voor Jessa en is trots op zijn zoon. “Ik vind het een mooie geste van hem. Het toont dat hij het hart op de juiste plaats heeft.”

Met de gift van Vanheusden gaat het ziekenhuis tablets aankopen. “We zullen een 25-tal tablets aankopen”, zegt Hilde Goossens, IT-directeur Jessa. “In de eerste weken gaan we die inzetten op onze 15 covid-afdelingen. Nu het verboden is om bezoek te ontvangen missen veel patiënten hun familie en vrienden. Dankzij de tablets kunnen ze af en toe ‘beeldbellen’ met het thuisfront. We merken dat dit bijzonder waardevol is voor het emotioneel welzijn van onze patiënten.”

Foto: BELGA

Nog schenking

Naast de schenking van de Limburgse voetballer, mocht Jessa ook 20 tablets in ontvangst nemen van het Hasseltse bedrijf Benjo Textiel. “We zijn beide schenkers bijzonder dankbaar”, geeft algemeen directeur Yves Breysem aan. “De 45 tablets blijven ook in de toekomst nuttig. Eerst en vooral voor het comfort van onze nierpatiënten. Ze moeten drie keer per week gedurende vier uur langskomen op onze dialyseafdelingen in campus Virga Jesse en campus Salvator. De tijd gaat heel wat sneller als je dan naar een aflevering van je favoriete serie kan kijken of de actualiteit online kan volgen.”

Een tweede piste is om de toestellen in te zetten als afleiding bij ingrepen onder lokale verdoving. Dr. Hassanin Jalil, anesthesist Jessa: “Bij orthopedische ingrepen aan de voet, de hand, de heup, de knie en de schouder, passen we regelmatig lokale verdoving toe. Tijdens de ingreep blijft de patiënt wakker. Hij of zij krijgt dan bijvoorbeeld een VR-bril of een tablet om eventuele nervositeit of angst te verminderen.”