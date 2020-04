Linda Tripp, de vrouw die de Lewinsky-affaire naar buiten bracht, overleden: “Ik moest wereld vertellen wat voor smeerlap Clinton was”

Aan de deur van de souvenirwinkel The Christmas Sleigh in Middleburg (VS) hangt een briefje: “Gesloten wegens sterfgeval”. De uitbaatster Linda Rausch (70) is namelijk overleden. Maar de wereld leerde haar in 1998 vooral kennen bij haar vorige naam Linda Tripp, toen ze de fameuze Monica Lewinsky-tapes en president Bill Clintons scheve schaats naar buiten bracht.