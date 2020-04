Veiligheidsraad beslist pas volgende week (maar verlenging staat nu al zo goed als vast)

De persconferentie is intussen bijna 2 weken oud. Foto: Photo News

De Nationale Veiligheidsraad komt pas volgende woensdag weer bijeen. Dat heeft Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) donderdag gezegd in het Vlaams Parlement. Dat betekent dat er pas volgende week wordt beslist of de coronamaatregelen worden verlengd. Maar dat die verlengd worden, staat nu al zo goed als vast.

De Veiligheidsraad besliste op 27 maart om de maatregelen te verlengen tot 19 april, met een optie om dat nog verder te verlengen tot 3 mei. Maar ook toen al werd gezegd dat die verlenging meer dan waarschijnlijk was. “Een maand is niet behapbaar, dat zou het moreel niet goed doen”, klonk het toen in de omgeving van de Veiligheidsraad.

Het officiële antwoord was toen dat zoiets afhangt van het aantal besmettingen en de bijbehorende adviezen van wetenschappers. In de dagelijkse persconferentie over de besmettingen zei viroloog Steven Van Gucht donderdagochtend dat de belasting op intensieve zorg hoog blijft.

Het uitblijven van de beslissing stelt de scholen voor een moeilijke opdracht, want zij zijn er nog altijd niet officieel zeker van dat ze na de paasvakantie dicht blijven. De Vlaamse scholen hebben wel al een scenario klaar voor pre-teaching.

De Nationale Veiligheidsraad - die bestaat uit de premier, de ministers-presidenten van de deelstaten, de verschillende bevoegde ministers en experten - steekt de koppen volgende week woensdag opnieuw bijeen over de coronacrisis. Dat zei Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) donderdag in de Commissie Cultuur van het Vlaams Parlement.

De evenmenten voor de komende zomer, waaronder ook de festivals, staan alvast op de agenda, aldus Jambon. “Ik denk dat daar woensdag een beslissing over genomen zal worden”. Wellicht zal dat nog niet voor de evenementen tot en met eind augustus zijn, maar wel al voor alles wat mei, juni en juli betreft, zei hij. Eerder deze week had minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V) al laten weten dat de grote zomerfestivals wellicht geannuleerd zullen moeten worden.

De Nationale Veiligheidsraad zal zich ook buigen over een eventuele verlenging van de coronamaatregelen. Die lopen nu tot en met 19 april, maar tijdens de vorige bijeenkomst eind maart kwam een mogelijke verlenging tot en met 3 mei al in het vizier.

Het aantal coronapatiënten in de Belgische ziekenhuizen nam de afgelopen 24 uur opnieuw af, bleek donderdagochtend op de dagelijkse persconferentie van het crisiscentrum. De druk op de afdelingen intensieve zorgen blijft wel hoog.