Is het veiliger om ouder familielid nu uit rusthuis te halen? “Neem geen emotionele beslissing”

Nu verschillende woon-zorgcentra zwaar getroffen worden door het coronavirus, overweegt u misschien om uw oudere familieleden daar weg te halen. Volgens Agentschap Zorg en Gezondheid mag dat ook. “Maar over zo’n keuze moet héél goed nagedacht zijn”, zegt woordvoerder Joris Moonens.

LEES OOK. Nu dreigt ook zuurstoftekort in rusthuizen: kunnen patiënten nog waardig sterven? (+)

Ten eerste moet de familie goed weten wat de situatie in het woon-zorgcentrum is. Bij de meeste rusthuizen loopt de organisatie namelijk goed. Dan is het niet rationeel om een bewoner, die vaak hulpbehoevend is, daar weg te halen. “Over zo’n besluit moet je echt goed nadenken”, herhaalt Moonens. “Bewoners krijgen in het woon-zorgcentrum constant zorg. Als je iemand in huis neemt, dan ga je die zorg zelf moeten kunnen voorzien op korte en lange termijn.”

Daarbij komt nog het risico op besmetting. Het valt te betwijfelen of een ouder familielid met een hoge zorgbehoevendheid wel veiliger af is bij iemand thuis. “Mogelijk haal je een besmette patiënt in huis. Of omgekeerd, is de persoon nog niet besmet, maar vorm jij een besmettingsrisico. Het is belangrijk om daarbij stil te staan. Neem geen emotioneel besluit.”