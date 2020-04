Burgemeester die zei dat Boris Johnson corona verdiende, is ontslagen

Sheila Oakes, de burgemeester van Heanor, in het Britse Derbyshire, is ontslagen door het advocatenkantoor waar ze voor werkt. Ze had op Facebook geschreven dat Boris Johnson het verdiende om met corona op intensieve zorg te liggen, en dat werd haar niet in dank afgenomen.

Toen de Britse premier Boris Johnson door erger wordende symptomen van Covid-19 op intensieve zorg werd opgenomen, was Sheila Oakes er snel bij om giftig te reageren. De Labour-burgemeester van Heanor schreef op Facebook dat hij het volledig verdient omdat hij een van de slechtste premiers aller tijden is.

Ze verontschuldigde zich daarna voor die uitspraken. Maar naast heel veel kritiek heeft de uitspraak haar nu ook haar job gekost bij advocatenkantoor VHS Fletchers Solicitors. “Ze is niet langer verbonden aan dit kantoor.” Het kantoor schrijft in een mededeling op haar website dat het haar uitspraken als “erg aanstootgevend” beschouwt. “Ze werden niet gedeeld door de partners in het bedrijf. Iemand ziekte toewensen, past niet bij mensen die juist denken.”

Labour heeft haar ook uit de partij gezet en heeft een onderzoek ingesteld.