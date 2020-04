Renovaties aan brokkelviaduct van Gentbrugge starten op 15 april

Gent - De werken aan het viaduct in Gentbrugge kunnen vanaf 15 april starten. Dat meldt het Agentschap Wegen en Verkeer. “Gezien er weinig verkeer is, is het veiliger werken op de werf en ondervinden minder weggebruikers hinder door wegenwerken”, zegt minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD). Het verkeer rijdt vanaf de start van de werken over twee rijstroken in elke richting.

Het agentschap streeft ernaar om het eerste deel van de werken, waarbij het viaduct richting Kortrijk wordt aangepakt, tegen november 2020 af te ronden. Maar gezien de bijkomende veiligheidsmaatregelen die nodig zijn omwille van het coronavirus is het niet zeker of dat mogelijk is. De voorbije dagen werden ook elders in Vlaanderen al werven opnieuw geopend, maar naar de herstellingswerken aan het Gentse viaduct wordt al lang uitgekeken. Vorig jaar viel er nog een stuk beton door het dakluik van een Lijnbus.

“Ik ben heel tevreden dat in deze periode ook nieuwe grote werven, zoals deze werken aan het viaduct, van start kunnen gaan”, zegt Peeters. “Er is een memorandum uitgewerkt om werven in de wegen- en waterbouw te laten (her)opstarten, met alle aandacht voor de veiligheid van de werknemers. De regels van social distancing en hygiëne dienen strikt gevolgd te worden. De opstart van de renovatie van het viaduct van Gentbrugge toont alleszins aan dat het mogelijk is.”

Tijdens de heraanleg zal het verkeer richting Kortrijk over twee rijstroken rijden op de andere rijrichting. In het weekend van zaterdag 18 en zondag 19 april neemt de aannemer ook de rechterrijstrook en pechstrook in voor werken boven de spoorlijn op het viaduct. Tijdens dat weekend zal het verkeer richting Kortrijk over de linkerrijstrook en middenrijstrook gestuurd worden.

Op donderdag 23 april gaan de renovatiewerken aan de boven- en onderzijde van de viaducthelft richting Kortrijk van start. Verkeer op de E17 zal twee rijstroken in elke richting hebben op de andere helft van het viaduct. De afrit vanuit Antwerpen naar de N9 en de oprit van de N9 naar de E17 richting Antwerpen gaan dicht.