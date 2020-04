De lockdown-maat­regelen die alle Europese landen getroffen hebben om covid-19 in te dijken, beginnen hun vruchten af te werpen. Het aantal nieuwe besmettingen en doden daalt in West-Europa. En dus beginnen veel landen te denken aan het versoepelen van de maatregelen.

Dat is niet naar de zin van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hans Kluge, de regionaal directeur voor Europa, maakte dat gisteren in niet mis te verstane bewoordingen duidelijk. “Dit is niet het ...