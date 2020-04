‘Coronaspuwer’ voor de tweede keer opgepakt: vijftiger wordt aangehouden

Antwerpen / Linkeroever - De onderzoeksrechter heeft dinsdag een 50-jarige Antwerpenaar aangehouden. De man had naar agenten gespuwd nadat hij gearresteerd werd. Eind maart was hij al eens opgepakt omdat hij passanten lastig viel.

“De politie werd in de nacht van maandag op dinsdag naar een flat op Linkeroever gestuurd voor een vader die zijn zoon zou hebben bedreigd. De 50-jarige vader werd gearresteerd. Op weg naar de begane grond spuwde hij in de lift bewust naar de agenten”, aldus Kristof Aerts van het Antwerpse parket.

Op 26 maart kwam het zogenaamde nieuwe bioresponsteam (BRT) van de Antwerpse politie al in actie tegen de man. Toen viel hij samen met twee dronken kameraden voorbijgangers lastig ter hoogte van de Boeienweide op Linkeroever. Ze riepen dat ze corona hadden en spuwden ook. De onderzoeksrechter heeft de man dinsdag aangehouden.

Het is al de twintigste keer dat een meerderjarige werd opgepakt wegens spuwen of hoesten naar de politie in de provincie Antwerpen. “Tijdens deze coronacrisis treedt het parket streng op tegen mensen die bewust hoesten, niezen op spuwen naar politiemensen en andere burgers. Dat gedrag is bijzonder asociaal en maatschappelijk totaal onaanvaardbaar”, klinkt het bij het Antwerpse parket.