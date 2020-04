FIFA laat een verkochte speler toe om na 1 juli toch nog bij oude club spelen, mits nieuwe werkgever instemt

Aflopende contracten en een uitgestelde transfermarkt zorgen voor vraagtekens in het Europese voetbal. Als de competities in juli en augustus eventueel zouden hervatten, kunnen in principe spelers in actie komen die dan niet meer onder contract staan bij hun club. De FIFA wil dit nu wel toestaan, al kunnen clubs wel geen speler verplichten om te blijven.

De wereldvoetbalbond wil het mogelijk maken dat contracten van spelers na 30 juni doorlopen. Het standpunt van de FIFA is wel dat de verkopende club, de kopende club en de speler hier zelf een regeling in moeten treffen.

Het wordt wel niet evident om de risico’s daarbij correct in te schatten, bijvoorbeeld in geval van blessures: een speler voetbalt door, wetende dat hij niet meer welkom is komend seizoen en loopt dan in juli een forse blessure op. Probeer dan nog maar eens een nieuwe club te vinden. Ook qua verzekeringen kan dit een huzarenstukje worden. Juristen van de clubs buigen zich nu ook over de zaak. “Wij hopen dat clubs en spelers samenwerken om tot een oplossing te komen bij dergelijke kwesties”, klinkt het bij de FIFA.

Ook transferperiode schuift op

In het verlengde daarvan wil de FIFA ook dat de transferperiode een stuk opschuift. Samen met spelersvakbond FIFPro en de internationale cluborganisatie ECA heeft de FIFA de ideeën gedeeld met de clubs. De FIFA blijft ook in dit geval hopen dat partijen bereid zijn om zich flexibel op te stellen.

“Het coronavirus heeft voor dit seizoen alle omstandigheden veranderd’’, zegt voorzitter Gianni Infantino. “Het moet het voetbal een mate van stabiliteit en duidelijkheid geven. We hopen dat deze gezamenlijke inspanning een positief voorbeeld kan zijn van hoe het voetbal kan samenkomen om de uitdagende tijden die voor ons liggen aan te gaan.’’