Kantoren gesloten door coronacrisis: FOD Financiën helpt burgers dan maar telefonisch met belastingaangifte

Het zal dit jaar niet mogelijk zijn om naar een kantoor van de FOD Financiën te gaan om hulp te vragen bij het invullen van je belastingaangifte. Als alternatief wordt telefonische hulp geboden, zo meldt de overheidsdienst in een persbericht.

“De voorgaande jaren gingen we er prat op dat we vanaf begin mei, vorig jaar nog 620.000 burgers, fysiek hielpen in onze kantoren en tijdens meer dan duizend gemeentelijke zitdagen. Dit jaar kan dat helaas niet, daarom dat we telefonische hulp bieden.”

“Van die 620.000 burgers die vorig jaar door één van onze ambtenaren hun aangifte lieten invullen, zullen er vanaf 20 april, 100.000 van wie we het telefoonnummer hebben, opgebeld worden door Financiën om een afspraak te maken om telefonisch hun aangifte te helpen invullen.”

De andere 520.000 zullen op hun aangifte een telefoonnummer zien waarnaar ze ook kunnen telefoneren en ook een afspraak kunnen maken om telefonisch hun aangifte te helpen invullen.