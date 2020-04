Ibrahimovic duikt op tijdens training van ‘zijn’ Hammarby in Zweden

Zlatan Ibrahimovic traint momenteel mee bij het Zweedse Hammarby, de club waarvan hij een belangrijk aandeelhouder is. De topspits van AC Milan onderhoudt er zijn conditie in afwachting van een herneming van de Serie A.

De Zweedse krant Expressen plaatste een video waarop te zien is hoe Ibrahimovic traint met het team uit Stockholm. Voorzitter Richard von Yxkull bevestigde aan de nationale tv-zender SVT dat de 38-jarige spits zelf had gevraagd te kunnen aansluiten.

Hoelang Ibrahimovic bij Hammarby zal blijven, is onduidelijk. Hij keerde vorige maand terug naar Zweden nadat de Serie A werd stilgelegd vanwege de coronacrisis.

In Zweden gelden minder strikte maatregelen met betrekking tot het coronavirus. Zo mag er in tegenstelling tot vele andere Europese landen wel worden getraind, al zijn matchen verboden.

Ibrahimovic haalde zich vorig jaar de woede van heel wat voetbalsupporters in Malmö, zijn thuisstad, op de hals door een aandeel van 25 procent in Hammarby op te nemen. Zo werd het standbeeld van de goalgetter in Malmö beschadigd.