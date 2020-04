Geboorte van een in het wild uitgestorven hertensoort in Pairi Daiza

In Pairi Daiza is een bijzonder hertenkalfje geboren. Het gaat namelijk om een Pater-Davidshert, een hertensoort die officieel gecategoriseerd staat als uitgestorven in het wild. “De geboorte van dit hertenkalfje is uitstekend nieuws voor het behoud van de genetische diversiteit van de soort”, zegt het dierenpark in een persbericht.

Het gaat om het eerste jong van het vier jaar oude koppel Pater-Davidsherten dat in het dierenpark woont. De verzorgers van de herten stelden de geboorte op 1 april vast. Het kalfje is nu dus een week oud en verkeert volgens het dierenpark in uitstekende gezondheid. Het geslacht is nog niet vastgesteld, “om het kalfje en zijn ouders zo min mogelijk te verstoren in deze cruciale eerste periode van zijn/haar leven”.

Aangezien vier jaar betrekkelijk jong is voor een hert, zegt Pairi Daiza dat in de toekomst mogelijk nog meer geboortes van de hertensoort in het dierenpark te verwachten vallen.

De hertensoort komt oorspronkelijk uit China. “Het Pater-Davidshert dankt zijn Westerse naam aan de Franse missionaris Armand David, die het bestaan van deze hertensoort in de 19de eeuw bekendmaakte in Europa. Op dat moment waren al zo goed als alle wilde populaties in China uitgestorven door menselijke activiteiten zoals jacht en de inperking van het leefgebied”, aldus nog Pairi Daiza.

Volgens de IUCN (International Union for Conservation of Nature) geldt de soort vandaag de dag nog steeds als een soort die enkel in gevangenschap te vinden is. Wel vonden sinds de jaren 1980 verschillende projecten plaats voor de herintroductie van de dieren in China.